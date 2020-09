Moins de CoViD-19 en Afrique? On ne sait pas…

Dans la majeure partie du continent africain, on semble pour l’instant avoir évité le scénario catastrophe que les experts craignaient le printemps dernier.

Est-ce que la CoViD-19 y a bel et bien fait moins de ravages… ou l’épidémie est-elle plutôt passée sous le radar?

Les modèles déjoués

À la fin mai, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait que l’Afrique était la région la moins affectée mondialement, avec 1,5% des cas rapportés et 0,1% des décès.

À la fin-juin, on évoquait une accélération des cas, mais le continent défiait encore les prédictions et les modélisations.

Et à la mi-septembre, rapporte le New Scientist dans un bilan des huit premiers mois de la pandémie, cette région du monde continuait d’enregistrer moins de cas et de morts que ce qui avait été prévu.