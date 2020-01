De grandes opportunités pour l’industrie de l’image en 2020

Riche d’artistes et d’artisans de talent, devant comme derrière la caméra, le secteur de la production de contenu sur écran a créé l’an dernier 179 000 emplois à temps plein au Canada.

Ces postes généralement bien rémunérés ont ajouté la somme impressionnante de 12,6 milliards $ au PIB.

Malgré la révolution numérique qui bouleverse la sphère médiatique, incluant la multiplication des plateformes étrangères comme Netflix et Amazon Prime, le secteur de l’image canadien connaît toujours du succès. Certes, l’industrie doit faire face à une part de risques, mais il y a de nouvelles opportunités à saisir.

Contenu créatif canadien

Dans un monde de plus en plus fragmenté et polarisé, l’investissement dans le contenu créatif canadien n’est pas seulement souhaitable culturellement et économiquement, il constitue une partie intégrante de notre diplomatie publique.

Ce contenu nous permet de faire valoir nos idéaux pour un monde plus généreux, prospère et écoresponsable. Les histoires que nous racontons sont le miroir de notre identité. En plus de rejoindre des gens de partout, elles portent aussi notre vision du monde.