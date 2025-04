Date limite pour soumettre un projet au PAFO: 26 mai

Les organismes communautaires et les entreprises ont jusqu’au 26 mai pour soumettre leur demande de financement de 10 000 $ à 50 000 $ au Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO) pour réaliser divers projets.

Depuis huit ans, le PAFO finance «des initiatives qui améliorent les services de première ligne et qui font la promotion de la langue française et de la culture francophone».

L’an dernier, son enveloppe de 3 millions $ a permis de soutenir 73 projets sous les volets «communauté et culture» ou «développement économique».

Projets porteurs

Ces projets doivent «viser à renforcer la capacité des organismes et des entreprises à fournir des produits et des services aux francophones de la province, à promouvoir le recrutement et la formation de personnel francophone bilingue ou à offrir des occasions de célébrer et de favoriser la compréhension de la francophonie ontarienne».

«La francophonie ontarienne est au coeur de notre identité et de notre prospérité provinciale», fait valoir Caroline Mulroney, la ministre des Affaires francophones. «Le PAFO offre aux organismes communautaires et aux entreprises la possibilité de continuer à développer des projets porteurs dans des secteurs clés.»