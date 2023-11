Danse : le legs unique de Fernand Nault

En raison du parcours de Fernand-Noël Boissoneault, l’album devient une véritable chronique des années 1920 à 2006, de la Seconde Guerre mondiale au Rideau de fer, en passant par l’Expo 67 et la Crise d’octobre.

Un narrateur et une narratrice

La vie du chorégraphe est racontée par deux personnes. Le narrateur André Laprise est l’assistant et l’unique fiduciaire de Nault. La narratrice Claude Mireault est la filleule du chorégraphe.

On apprend que le nom Nault s’est imposé lorsque le jeune artiste a signé un contrat avec l’American Ballet Theatre pour remplacer un danseur blessé:

– Remind me your name.

– Fernand-Noël Boissoneault.

– Right. Let’s say… hmmm… Fernand Nault, shall we?

Une mémoire prodigieuse

Nault avait une mémoire prodigieuse. Un jour, alors qu’il est en tournée à Bruxelles avec l’American Ballet Theatre, un feu détruit tous les costumes, décors et partitions du ballet. On s’apprête à annuler la tournée européenne, au risque d’amener la compagnie à la faillite.

Il est possible de renouveler les costumes et décors, mais les partitions sont irremplaçables. «Pas nécessairement», dit M. Nault, «moi je m’en souviens.» C’est de mémoire qu’il dirige l’orchestre et fait répéter les danseurs, sauvant ainsi la tournée.