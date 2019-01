Daniel Mayer, nouveau président de Franco-Fête

Maude Fraser

Arrivé au terme des deux ans de son mandat, le président de la Franco-Fête de Toronto, Richard Kempler a passé le flambeau mercredi soir. C’est l’avocat Daniel Mayer, secrétaire du CA depuis deux ans, qui prendra sa relève à la tête d’un conseil d’administration renouvelée du festival de musique et d’activités familiales.

Cinq nouveaux

Parmi les nouveaux membres du CA, mentionnons Catherine Ducharme. L’éditrice bilingue au bureau des conseillers législatifs du ministère du Procureur général (où travaille aussi Daniel Mayer) prendra désormais le relais de Daniel Mayer à son ancien poste de secrétaire.

Le nouveau poste de trésorière sera occupé par la commissaire et conservatrice de la galerie d’art Markham, Anik Glaude.

Trois autres recrues se joignent au CA en tant qu’administrateurs: Natalie Gravelle, conseillère au bureau de la condition féminine du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, ainsi qu’au ministère des Services sociaux et communautaires; Marianne Quirouette, professeure adjointe à l’école de criminologie à l’Université de Montréal; et Christian Quirouette, étudiant au doctorat en physique biomédicale à Ryerson.

Dix administrateurs

Le vice-président Didier Marsaud, ainsi que William Lamoureux et Dominic Milou, conservent leurs postes. Richard Kempler reste lui aussi au sein du CA à titre de président sortant.

Alors que le conseil d’administration de l’organisme ne comptait que six administrateurs l’année dernière, il a presque doublé ses effectifs cette année. Ils sont désormais dix à assurer l’organisation de la prochaine édition de la Franco-Fête.

Nouvelles dates?

Les détails concernant cette 37e édition n’ont pas encore été révélés, mais Richard Kempler, dans son rapport à l’AGA, a souhaité voir la date de la Franco-Fête modifiée, sans en avoir fait la proposition formelle.

L’année dernière, la Franco-Fête coïncidait avec la Saint-Jean-Baptiste, fête des Canadiens-Français, les 23 et 24 juin à Harbourfront. Bien que cette date soit chère à nombre de Franco-Torontois, nombre d’événements ont fait concurrence à la Franco-Fête durant cette fin de semaine.

Le nouveau président Daniel Mayer et son équipe pourraient donc planifier une Franco-Fête au début juillet, comme il y a quelques années. On devra aussi décider de rester à Harbourfront, de revenir au Yonge-Dundas Square ou de choisir un autre endroit.