Covid… Vaccin… «Et c’est pas fini, c’est rien qu’un début…»

En m’approchant du pupitre no 4, le vaccinateur no. 3, qui s’ennuie visiblement, essaie de m’intercepter. Mais la vaccinatrice no. 4 ne se laisse pas faire, se lève et me harponne!

Elle me pose patiemment toutes les questions qu’on m’a déjà posées 20 fois. Et je réponds aussi patiemment.

Ensuite, elle m’offre le choix entre un vaccin anti-covid Moderna ou Pfizer. Étant donné que j’ai déjà reçu Pfizer, j’opte pour ce dernier. Elle fait signe à une collègue qui lui prépare la seringue.

Madame no. 4 m’inocule prestement et me demande rester 10 minutes dans la section d’attente avant de quitter les lieux, okazou. J’attends. Ne ressentant rien de spécial, je quitte allégrement en me signalant au gardien de sécurité de la porte de sortie.

9 personnes par dose

Dans mon attente, j’ai observé. J’aurais voulu prendre des photos subrepticement, mais il y a des affiches partout qui l’interdisent.