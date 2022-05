Covid : c’est pas fini…

Mutation perpétuelle du virus

Le Dr Kieran Moore, l’hygiéniste en chef de l’Ontario, vient de prédire un été relativement calme en ce qui concerne la covid. Il est cependant inquiet de la mutation perpétuelle du virus en variants à l’infini et recommande de continuer à se faire vacciner.

Depuis le début d’avril, l’Ontario offre une quatrième dose aux personnes immuno-compromises et aux personnes de 60 ans et plus. Le Dr Moore indique que seulement 21,8% des personnes dans cette catégorie l’ont fait.

Je ne sais pas pour vous, mais moi j’aimerais bien un vrai été cette année. Mais je vais aussi rester vigilante. Et bienveillante.

Questions hors d’ordre

Pourquoi est-ce que les fabricants et les distributeurs de médicaments pour l’arthrite les mettent dans des bouteilles impossibles à ouvrir sans un chalumeau?

Quelles sont la durée et l’intensité idéales pour réchauffer un croissant au micro-ondes sans qu’il se transforme en carton gaufré ?