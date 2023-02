Covid: un tiers d’année scolaire à rattraper

Un tiers d’année scolaire: c’est l’équivalent de ce que les élèves de 15 pays auraient perdu, en moyenne, pendant les deux premières années de la pandémie de covid.

Trois chercheurs britanniques arrivent à ce constat après avoir passé en revue 42 études parues entre mars 2020 et août 2022 dans ces 15 pays – études consacrées à l’impact de la pandémie sur la performance scolaire. Leur article est paru le 30 janvier dans Nature Human Behaviour.

Déficit de technologie

Et il semble se confirmer ce que plusieurs observateurs avaient noté dès 2020: les déficits d’apprentissage sont plus élevés dans les milieux plus pauvres, qui ont moins accès à la technologie ou à une connexion Internet fiable — pour l’école à distance — ou à un lieu tranquille pour étudier.

Étant donné que les 15 pays en question sont des pays à revenus élevés ou moyens, il est possible que les impacts soient plus forts dans les pays plus pauvres.

Déjà, ces études montrent des déficits d’apprentissage plus grands dans les pays à revenus moyens que dans ceux de la tranche supérieure, en particulier l’Australie, le Danemark et la Suède.