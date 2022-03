C’est confirmé: l’enseignement à distance peut nuire à l’apprentissage

L’Education Endowment Foundation (EEF) un organisme américain qui finance des projets de recherche en éducation, résume sur son site des recherches sur l’impact de ce premier confinement.

Deux chercheurs québécois s’étaient donné l’an dernier le même objectif en résumant les résultats de 19 de ces études menées en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Australie et au Canada (12 de ces 19 études sont aussi traitées par l’EEF).

Ces recherches démontrent que le premier confinement a eu des effets généralement négatifs en lecture et en mathématiques, principalement pour les élèves du primaire. Ceux-ci manifestaient en moyenne des retards d’apprentissage de 0,5 à 2 mois en lecture et de 1 à 2 mois en mathématiques.

20% d’une année scolaire perdue

Une des études évoque une perte équivalente à 20% d’une année scolaire en lecture, mathématiques et orthographe pour les élèves de la 3e à la 6e année.

Une autre évoque un retard de 30% par rapport à la progression habituelle chez les élèves de 2e et de 3e année. Presque toutes les études notent que les retards sont plus accentués chez les élèves vulnérables et qu’ils tendent à s’accentuer avec le temps.