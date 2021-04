En Australie, la première ministre de l’État du Queensland a tenu jeudi dernier une conférence de presse pour annoncer… un cas de covid. Les autorités locales ont immédiatement limité les droits de visites aux hôpitaux et aux résidences de personnes âgées, et un confinement est envisagé.

Quand on parle «d’aplatir la courbe», l’Australie connaît ça. Le nombre de nouveaux cas, chaque jour, est de moins de 20 (et souvent moins de 10). Et ce, depuis… octobre! Avec une «alerte» à 40 puis 30 cas pendant le temps des Fêtes.

Spectacles et sports

Résultat, tout le pays est sorti du confinement depuis novembre. Les écoles et les restaurants ont rouvert. Les salles de spectacle et les stades sont remplis.

On mentionne souvent l’exemple de la Nouvelle-Zélande, qui a combattu la pandémie avec succès, mais son imposant voisin (26 millions d’habitants, 6e plus grand territoire du monde) n’a pas à rougir: avec 909 morts depuis le début de la pandémie, l’Australie se place dans le peloton de tête.