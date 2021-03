Covid : à quel moment ont-ils réalisé que ça allait être grave?

«Lorsque nous avons commencé à parler, [il] disait qu’il y avait alors un total de 13 cas exportés à travers le monde. Non, lui ai-je dit, il y en a maintenant 29.»

L’expert a laissé échapper une exclamation de surprise, a calculé à la volée ce que cette progression pouvait vouloir dire. «Son inquiétude évidente était contagieuse. Si ça n’est pas contenu très vite, je pense que nous sommes devant une pandémie.»

Les plus vulnérables

Margot Kushel, professeure de médecine à l’Hôpital général de San Francisco, a pour sa part commencé à s’alarmer au début de février du sort des personnes les plus vulnérables.

Inspirée par une décision de la ville de Toronto en 2003 lors de l’épidémie de SRAS, qui avait été de transférer des sans-abris de leurs refuges surpeuplés vers des motels, elle a convaincu les autorités locales de faire la même chose: diversifier les points de chute (motels et roulottes) et développer un système d’isolation et de quarantaine pour les plus vulnérables qui seraient diagnostiqués porteurs du virus, mais ne seraient pas hospitalisés.

«Les pandémies», dit-elle, «prospèrent grâce aux inégalités et à toutes nos divisions.»