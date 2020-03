CoVid-19: pas de censure contre la chloroquine

Ce n’est donc pas seulement la chloroquine qui est en piste. Selon le magazine Stat News, d’autres études sont en cours, en Chine et ailleurs, sur d’autres médicaments antiviraux.

Le remdésivir

Par exemple, le remdésivir, pour lequel la compagnie Gilead est en phase de recrutement de 1000 «cobayes». Deux autres essais cliniques avec le remdésivir, déjà en cours, pourraient produire des résultats préliminaires dès avril. Ce médicament avait été testé en 2012-2013 contre l’Ebola, avec une efficacité mitigée.

De plus, Stat News recense au moins quatre autres tests réalisés à partir d’anticorps prélevés sur des patients guéris de la CoViD-19, et au moins 10 vaccins qui en sont aux premières étapes des tests in vitro ou sur des animaux.

L’Organisation mondiale de la santé annonçait en parallèle le lancement d’un essai clinique de plus grande ampleur autour de quatre produits ou combinaisons de produits parmi les plus prometteurs: remdésivir, chloroquine et hydroxychloroquine, lopinavir et ritonavir, ainsi que ces deux derniers combinés à de l’interféron-bêta.

Pourquoi ça prend du temps

Tests in vitro, tests sur des animaux, puis sur quelques centaines, voire quelques milliers d’humains… Toutes ces étapes ont pour but de s’assurer qu’un médicament est non seulement efficace, mais qu’il ne présente pas d’effets secondaires («test d’inocuité»).