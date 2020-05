CoViD-19: l’urgence ne justifie pas les études bâclées

Les essais devraient se pencher sur les interventions thérapeutiques les plus prometteuses et viser des effets réalistes et cliniquement significatifs.

Par exemple, plus de 18 études cliniques enrôlant plus de 75 000 patients ont été enregistrées en Amérique du Nord pour tester divers régimes d’hydroxychloroquine contre la CoViD-19.

Mettre autant de ressources sur une seule hypothèse clinique diminue la possibilité d’évaluer d’autres avenues, en plus de risquer de créer trop de faux positifs par le seul hasard.

Les grandes études meilleures que les petites

Les auteurs formulent également des recommandations sur la conduite d’essais cliniques en temps de crise, à l’intention des cliniciens qui devraient se joindre à de vastes études bien orchestrées plutôt que de mener plusieurs essais à petite échelle et sans groupe témoin.

Des recommandations visent aussi les consortiums de recherche, les organismes sanitaires et les commanditaires de ces études cliniques, qui devraient plutôt prioriser les approches mettant à l’essai plusieurs traitements, et non un traitement unique, afin de faciliter les comparaisons.

Enfin, les organismes gouvernementaux de santé ont eux aussi la responsabilité de répertorier les études rigoureuses, de favoriser la collaboration et de signaler aux médias, au personnel soignant et même au grand public, les essais cliniques les plus pertinents, transparents et rigoureux.