CoViD-19: la course au vaccin est très coûteuse

Les coûts incluent la recherche et le développement, mais aussi les essais cliniques, l’obtention des brevets et la production des vaccins proprement dite.

Extrême prudence

Les coûts pour les essais cliniques sont par exemple plus élevés pour les vaccins: comme ceux-ci sont administrés à des personnes en santé, à titre préventif, plutôt qu’à des patients déjà malades, les protocoles d’essais sont beaucoup plus prudents, dans le but d’éviter que les effets secondaires du vaccin ne soient plus grands que ceux de la maladie.

Ainsi, plusieurs études sur des milliers de participants doivent être effectuées avant son approbation.

De nouvelles infrastructures pour cette fabrication pourraient aussi être nécessaires. À elles seules, ces dernières peuvent coûter entre 50 et 700 millions $. C’est qu’en général, chaque produit (ou famille d’un même produit) requiert sa propre équipe de production et son usine.

Dans le cas de la CoViD, tout dépendant du type de vaccin qui fonctionnera le mieux et en raison de l’urgence, certaines usines existantes pourraient les fabriquer.