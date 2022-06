Le coût de la vie dans les villes de plus en plus prohibitif pour les jeunes

Halifax (Nouvelle-Écosse), Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et Moncton (Nouveau-Brunswick) se classent respectivement en 1re, 2e et 3e position des villes où les jeunes déclareraient le plus grand «déficit» mensuel. C’est à Lethbridge (Alberta), Québec (Québec) et Edmonton (Alberta) que les jeunes seraient le plus près de l’équilibre entre coûts et revenus.

Les petites villes de plus en plus chères pour les jeunes

L’organisme s’est intéressé à 54 indicateurs comme le prix du transport en commun, le prix des loyers et celui des frais de scolarité, mais aussi le prix de l’huile, du lait, du mascara et du vin.

Claire Patterson, spécialiste des communications chez Youthful Cities, admet avoir été surprise par certains résultats. Étant elle-même dans la tranche d’âge visée par le rapport et ayant étudié à Vancouver, elle a vécu en première ligne les difficultés d’habiter dans une ville où le coût de la vie est très élevé.

«Je pensais que certaines petites villes seraient plus abordables. Mais on observe que les tendances du coût de la vie dans les grandes villes se répercutent sur les petites villes à mesure que les gens s’y installent. Il devient donc plus difficile d’y vivre, d’être en mesure de payer un loyer en tant que jeune», souligne-t-elle.

Les salaires des jeunes ne suivent pas

Alors que le coût de la vie augmente dans les petites villes, les salaires ne suivent pas nécessairement, créant un écart considérable entre les dépenses et les revenus.