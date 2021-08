Course automobile: trois générations de champions dans l’Est ontarien

Cette victoire a complètement changé le cours de sa vie familiale. Le couple d’Alexandria a transformé un vieil autobus en minimaison et a commencé à faire la tournée des courses automobiles un peu partout dans la région, mais aussi au New Jersey, en Pennsylvanie et dans l’État de New York.

«Monsieur Dirt»

Laurent est devenu un grand champion. Au sommet de son art, en 1989, il a été coiffé du titre de «Monsieur Dirt», l’équivalent du championnat national. Son fils, Joey, était son mécanicien.

Joey est tombé dans la course en bas âge. Il a remporté plus de 125 courses en carrière. Il a été multiple champion à Cornwall dans la catégorie pro stock, et participe maintenant avec des voitures modifiées.

L’autre fils de Laurent, Lee, n’a peut-être pas autant de victoires. Mais il a été plus polyvalent en courant dans plus de divisions que son frère et son père, notamment en sprint où il a été champion.

«On essaie de gagner des championnats dans le plus de divisions possible», indique Lee, 43 ans.