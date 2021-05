Lorsqu’ils se sont rencontrés en 2009 à l’Université Laurentienne, à Sudbury, Réjean et Danielle Venne étaient jeunes, ambitieux et rêvaient de brillantes carrières dans une grande ville. Ils ont quitté leur Nord ontarien natal pour Ottawa. C’est donc à la surprise générale qu’ils y sont revenus en 2018, juste après avoir pris leur retraite… à 29 et 28 ans!

Parcours typique

De leur propre aveu, le couple a suivi le parcours typique de la plupart des jeunes adultes en début de carrière: dettes d’études, achat d’une première maison et de nouvelles voitures lorsqu’ils ont chacun trouvé un emploi stable.

«Quand on est déménagés dans la grande ville d’Ottawa, on s’est dit qu’on aimait vraiment ça et qu’on ne pourrait jamais partir. Avant d’avoir des enfants, on voulait des grosses carrières… On ne s’imaginait pas vouloir revenir dans le Nord de l’Ontario!», raconte Danielle Venne.

«Mais quand on a eu des enfants, nos priorités ont changé.»

Des revenus passifs pour la retraite

Elle-même travaillait pour le gouvernement fédéral et son conjoint pour une compagnie d’assurances. Aujourd’hui, le couple est à la retraite depuis environ trois ans et ils consacrent leur temps à élever leurs trois enfants de sept, cinq et deux ans.