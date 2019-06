Coup d’œil sur le pays des cèdres

Le pays des cèdres, c’est le Liban, un État souverain dont on ne parle guère, même s’il est situé dans une zone très agitée de l’Est méditerranéen, en bordure de la mer elle-même.

Les cèdres

Les cèdres sont des arbres majestueux qui sont la fierté et la gloire naturelle du Liban. On trouve ainsi un cèdre au centre du drapeau et des armoiries du Liban, et il apparaît aussi sur les pièces de monnaie du pays. C’est assez dire la place importante que les cèdres tiennent dans ce pays.

Et, soit dit en passant, les haies ou les arbrisseaux décoratifs que l’on peut voir dans l’est du Canada ne sont pas des cèdres, comme on le dit souvent par erreur, mais des thuyas.

«Les conifères utilisés pour confectionner des haies taillées sont les thuyas (Thuya occidentalis)…Pour des raisons historiques, on les appelle cèdres, mais leur vrai nom est thuya du Canada.» (Wikipédia)

Le nom du pays

Le nom Liban signifiant «blanc» ou «lait», en référence au manteau neigeux qui recouvre les montagnes libanaises en hiver, un paysage très particulier dans ce Proche-Orient si aride où l’eau est rare.