Coup de Tonnerre, le premier monument national 2ELGBTQI+

Le premier monument national dédié à la communauté 2ELGBTQI+ a été dévoilé le 21 août à Ottawa. Un hommage aux plus de 2000 victimes de la purge qui s’est déroulée au sein des Forces armées canadiennes, de la GRC et de la fonction publique entre 1950 et 1990.

«J’avais 19 ans. Tout ce que je voulais, c’était servir mon pays. Mais j’ai été arrêtée, interrogée et congédiée […] Je ne croyais pas pouvoir gagner un recours collectif ou avoir des excuses officielles du gouvernement», a déclaré la coprésidente du conseil d’administration du Fonds Purge LGBT, Martine Roy, lors de l’inauguration officielle du monument, près du pont Portage, sur la rue Wellington à Ottawa.

Coup de Tonnerre est une immense colonne de 11 mètres fendue par un nuage qui représente les discriminations routinières et les violences subies par la communauté. Le monument a été exclusivement financé par les fonds reçus après la victoire en justice du recours judiciaire de Martine Roy contre le gouvernement fédéral, il y a 10 ans.

Trudeau père et fils

Présent pour l’inauguration, l’ancien premier ministre Justin Trudeau a affirmé aux journalistes, en marge de la cérémonie, que son gouvernement avait reconnu et œuvré pour les droits LGBT, mais qu’il avait laissé «beaucoup de travail» à son successeur.

En s’excusant en 2017 auprès de la communauté 2ELGBTQI+, Justin Trudeau s’est inscrit dans le sillage de son père, Pierre Elliott Trudeau, ex-premier ministre lui aussi, à l’origine du projet de loi qui a partiellement légalisé l’homosexualité en 1969.