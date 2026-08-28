Coup de Tonnerre, le premier monument national 2ELGBTQI+

Monument national 2ELGBTQI+
L’intérieur du nuage du monument est serti de milliers de carreaux-miroirs, qui reflètent la diversité des identités, en hommage aux vies des personnes queers mortes prématurément. Photo: Inès Lombardo, Francopresse
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 28/08/2026 par François Bergeron

Le premier monument national dédié à la communauté 2ELGBTQI+ a été dévoilé le 21 août à Ottawa. Un hommage aux plus de 2000 victimes de la purge qui s’est déroulée au sein des Forces armées canadiennes, de la GRC et de la fonction publique entre 1950 et 1990.

«J’avais 19 ans. Tout ce que je voulais, c’était servir mon pays. Mais j’ai été arrêtée, interrogée et congédiée […] Je ne croyais pas pouvoir gagner un recours collectif ou avoir des excuses officielles du gouvernement», a déclaré la coprésidente du conseil d’administration du Fonds Purge LGBT, Martine Roy, lors de l’inauguration officielle du monument, près du pont Portage, sur la rue Wellington à Ottawa.

Coup de Tonnerre est une immense colonne de 11 mètres fendue par un nuage qui représente les discriminations routinières et les violences subies par la communauté. Le monument a été exclusivement financé par les fonds reçus après la victoire en justice du recours judiciaire de Martine Roy contre le gouvernement fédéral, il y a 10 ans.

Monument national 2ELGBTQI+
Martine Roy, coprésidente du Fonds Purge LGBT. Productions Pimiento

Trudeau père et fils

Présent pour l’inauguration, l’ancien premier ministre Justin Trudeau a affirmé aux journalistes, en marge de la cérémonie, que son gouvernement avait reconnu et œuvré pour les droits LGBT, mais qu’il avait laissé «beaucoup de travail» à son successeur.

En s’excusant en 2017 auprès de la communauté 2ELGBTQI+, Justin Trudeau s’est inscrit dans le sillage de son père, Pierre Elliott Trudeau, ex-premier ministre lui aussi, à l’origine du projet de loi qui a partiellement légalisé l’homosexualité en 1969.

Publicité

Ce dernier avait affirmé: «L’État n’a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation.»

Pour sa part, son fils a mis en place un Plan d’action fédéral 2ELGBTQI+ et modifié le Code criminel pour interdire les thérapies de conversion.

Monument national 2ELGBTQI+
L’ancien député néo-démocrate Svend Robinson a souligné que le Canada a été l’un des premiers pays au monde à inclure un article sur l’égalité dans sa constitution. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Un cercle de guérison

Le 21 août, lors de l’inauguration du monument, l’ancien député néo-démocrate Svend Robinson a rendu hommage aux deux hommes et leurs politiques.

Il a toutefois souligné l’absence du chef de la RCMP, Michael Duheme. Mais la générale Jennie Carignan, cheffe d’état-major de la Défense, était présente.

Plusieurs espaces entourent le monument: un jardin médicinal, un verger, le Mur des parcours, qui retrace les histoires de discrimination et de militantisme, 13 pierres choisies par des personnes bispirituelles et des aînés queers de chaque province et territoire, ainsi qu’un cercle de guérison avec feu sacré.

Publicité

Martine Roy et d’autres survivants et survivantes ont rappelé que le monument appartient à tous les Canadiennes et Canadiens, même s’il est à Ottawa.

Auteur

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur