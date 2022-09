Flou autour des 100 millions $ du Plan d’action fédéral 2ELGBTQI+

«On ne sait pas comment ni où n’a été fait le sondage. Se sont-ils concentrés sur les centres urbains ou ont-ils pris en compte les petites ruralités? Ont-ils sondé l’Est et l’Ouest du Canada ou sont-ils restés plutôt au centre? Je serais curieuse d’en apprendre davantage.» souligne-t-iel.

En effet, le portrait démographique des répondant·es indique que 90% vivaient en région urbaine.

La page de résultats du sondage indique que le recrutement a été effectué «avec l’aide de plusieurs organisations communautaires et de ministères fédéraux, ainsi que par le bouche-à-oreille, les communications publiques et la publicité dans des médias et sur des réseaux sociaux 2ELGBTQI+».

«Les résultats sont représentatifs de ceux qui ont répondu au sondage et ne peuvent être utilisés pour faire des généralisations sur l’ensemble de la population des personnes 2ELGBTQI+ vivant au Canada», peut-on encore lire.

Un plan «ouvert» aux petits organismes?

L’autre élément flou est de savoir qui pourra bénéficier des fonds disponibles, soit 100 millions $ sur cinq ans prévus dans le budget 2022.