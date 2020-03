Coronavirus : les tribunaux forcés de limiter l’accès à la justice

Appels non urgents

Les parties à des affaires non urgentes peuvent demander que leur appel soit entendu sur la base des documents écrits déjà déposés. La demande doit être adressée par courriel à l’attention de l’avocat principal de la Cour.

Une telle demande ne peut être soumise que si toutes les parties consentent à ce que l’affaire soit entendue par écrit.

Nouveaux dépôts

Osgoode Hall, l’édifice de la Cour d’appel de l’Ontario, reste ouvert pour le dépôt de documents. Toutefois, pour contribuer à l’éloignement social, on recommande à toutes les parties d’envoyer les documents par la poste ou de les déposer sous l’écran numérique du bureau d’accueil du palais de justice.

Pour les documents envoyés par la poste ou déposés sur place, une communication par téléphone, par courriel ou par courrier postal confirmera l’acceptation du dépôt. Les mémoires peuvent continuer à être déposés par voie électronique.

La Cour supérieure de justice

Sur le site de la Cour supérieure de justice, on peut lire le texte unilingue anglais d’une ordonnance rendue le 15 mars ajournant toutes les causes criminelles. Un avis aux avocats et au public diffusé en français indique que, pour protéger la santé et la sécurité de tous les utilisateurs des tribunaux et pour aider à freiner la propagation du virus, la Cour suspend toutes ses activités régulières jusqu’à nouvel ordre.