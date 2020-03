Coronavirus : court-circuiter les étapes vers un vaccin?

C’est la firme de biotechnologie Moderna qui a obtenu cette autorisation d’aller de l’avant avec 45 humains, a indiqué celle-ci au magazine médical Stat News.

Effets secondaires

En temps normal, les organismes de réglementation exigent évidemment qu’un médicament expérimental ait prouvé son efficacité sur des animaux avant d’être testé sur des humains. Mais surtout, qu’il ait prouvé son absence d’effets secondaires, puisque c’est ce dernier aspect qui inquiète ceux qui n’aiment pas qu’on saute les étapes.

On n’en sait pas plus sur le formulaire de consentement qu’ont dû signer les «cobayes», censé normalement faire état de risques — qui sont, dans ce cas-ci, plus élevés qu’à l’habitude.

Reste que même dans ce scénario accéléré, il faudra encore un an avant qu’un vaccin ne soit commercialisé, si jamais il doit l’être.