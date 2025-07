Coopérer pour survivre, dans la vie comme dans les jeux

Ces jeux offrent de plus des environnements réalistes, ainsi qu’un volume considérable d’interactions possibles. Car plus il y a de joueurs, plus ça devient complexe.

Comme dans la vraie vie. Il est impossible «de prédire et d’anticiper par les modèles mathématiques» comment interagit un joueur moyen, parce qu’un joueur moyen, ça n’existe pas, note le Pr Montiglio.

Sociologie

Ces jeux pourraient même favoriser les progrès de la recherche sur les comportements et sur les interactions entre l’écologie et l’évolution: les données issues de ces jeux pourraient compléter les études de populations à long terme.

Par exemple, plutôt que de combattre, diverses stratégies sont explorées afin de conserver ou gagner une ressource ou une portion de territoire. «Nous pouvons les intégrer dans les modèles plus réalistes pour comprendre le comportement humain. Et c’est possible de les appliquer aux animaux, de rendre plus prédictive notre hypothèse», assure-t-il.

En plus, il faut reconnaître que les jeux vidéos forment une composante importante de la vie de bien des gens: certains y jouent plusieurs fois par semaine. Et donc, cela contribue à mieux comprendre l’être humain.