Jouer aux jeux vidéo améliorerait notre bien-être

S’épanouir et développer sa créativité grâce aux jeux vidéo

Selon le rapport, les Canadiens adultes jouent le plus souvent à des jeux de casse-tête, tandis que les enfants et les adolescents préfèrent les jeux d’action et les jeux d’aventure.

«On parle régulièrement des jeux vidéo violents et de leurs risques sur les enfants», constate Alison Harvey. «Mais on ne peut pas les réduire à cela, beaucoup de jeux populaires chez les jeunes leur permettent entre autres de développer leur créativité.»

Selon la professeure, c’est notamment le cas de Minecraft ou de Roblox, qui font partie des jeux vidéo les plus pratiqués chez les jeunes canadiens âgés de 6 à 17 ans.

«D’autres jeux populaires, tels que Among Us ou Animal Crossing, sont basés sur la collaboration et la stratégie, ce qui a des effets positifs sur l’esprit des jeunes», ajoute-t-elle.

Même avant la pandémie, les jeux vidéo demeurent une activité qui procure de la dopamine, au même titre que la nourriture. Alison Harvey appelle ainsi dans ses recherches à reconsidérer leurs effets positifs sur les joueurs afin de mieux comprendre leurs pratiques.