Le jeu vidéo Fortnite créé pour rendre dépendant?

La dépendance peut se traduire par de l’isolement, une baisse des performances académiques, une perte d’appétit ou des problèmes de sommeil.

Comme la drogue



Depuis deux décennies, lorsqu’on observe le cerveau des joueurs pathologiques, c’est-à-dire ceux qui sont dépendants aux jeux de hasard et d’argent, il apparaît que le jeu stimule chez eux le système de récompense, exactement comme le fait la consommation de drogues.

Dans le cas des jeux vidéo, on croit que le même phénomène pourrait se reproduire. Par exemple, quand un joueur réussit une manœuvre ou un niveau particulièrement difficile, il sécrète de la dopamine.

À force de répétition, ce mécanisme créerait un sentiment de manque et, ultimement, de dépendance.

«Entre les jeux vidéo et les jeux de hasard et d’argent, les frontières sont de plus en plus minces. On retrouve des caractéristiques communes aux deux», selon Magali Dufour, psychologue et professeure au Département des sciences de la santé communautaire de l’Université de Sherbrooke.