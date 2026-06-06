Convertir les déjections de bernaches en nourriture pour volailles et en engrais

Les bernaches du Canada sont de véritables gangsters. Elles sont imposantes, effrontées et extrêmement adaptables, et survivent admirablement bien en milieu urbain. Partout où elles passent, elles laissent leur marque caractéristique : des déjections verdâtres en forme de cigare.

La population de bernaches a connu une expansion rapide dans de nombreuses villes d’Amérique du Nord grâce à des environnements urbains favorables — nourriture abondante sur les pelouses, sites de nidification sûrs et faible nombre de prédateurs — et à la mise en œuvre de mesures de conservation efficaces au cours des trois dernières décennies.

Effondrement écologique

Les bernaches sont certes adorables, mais lorsqu’elles se regroupent en grand nombre, elles peuvent devenir une nuisance. Elles endommagent les cultures et font concurrence aux autres oiseaux aquatiques.

Leurs fientes, qu’il est déplaisant de fouler, sont porteuses d’agents pathogènes qui contaminent les pelouses et entraînent l’effondrement écologique des plans d’eau.

Une bernache peut déféquer toutes les 20 minutes. Imaginez alors la quantité de matières fécales produites chaque jour par des centaines, voire des milliers de ces oiseaux dans une ville. Or, presque aucun effort n’a été fait pour explorer les éventuelles utilisations bénéfiques de ces déchets.