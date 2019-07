Contrôler la technologie ou se laisser contrôler?

«CouchSurfing est une entreprise dont l’objet social est d’assurer un service d’hébergement temporaire et gratuit, de personne à personne. Les personnes proposant simplement un lit ou un canapé pour dormir (une nuit le plus souvent) en étant eux-mêmes présents dans leur logement et les personnes cherchant un hébergement sont mises en relation via un service en ligne.» (Wikipédia)

L’hôte et l’invité se rencontrent donc, et échangent en face à face pour développer une interaction réelle. L’idée de base est que: partie d’une communication en ligne cette interaction se transforme en une rencontre en personne – ce qui a créé des liens humains réels et non superficiels.

Voilà Learning

Le cas de Voilà Learning est aussi un bon exemple. Voilà Learning (que j’ai fondé) se spécialise dans la construction de campus virtuels pour les universités et les grandes entreprises. L’idée est de répondre à la forte demande en formation continue due à l’arrivée de l’intelligence artificielle.

Bien que l’idée principale soit de procurer une plateforme d’apprentissage virtuelle et dynamique (réplique d’une ville ou d’un campus universitaire), Voilà Learning mesure les interactions réelles créées à partir d’une interaction sur le campus virtuel.

Ainsi, il ne s’agit plus de garder les utilisateurs scotchés à leur appareil, mais plutôt de les inviter à créer des liens réels que ce soit dans le milieu du travail ou dans la vie de tous les jours.