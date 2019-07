Regagner le contrôle sur notre technologie: utopique?

Le but étant toujours le même: mieux étudier vos habitudes, vos désirs, vos besoins, et collecter toutes ces données personnelles pour ensuite les utiliser dans le but d’encore mieux vous contrôler.

Fastfood pour le cerveau

La Silicon Valley réunit les plus grandes entreprises Tech au monde. Google, Facebook, Apple, Oracle, LinkedIn, Adobe, Netflix… Qu’on le veuille ou non, ces géants de la Tech font la pluie et le beau temps dans nos vies.

Cependant, pour réussir, ces compagnies ont dû s’inspirer d’une autre industrie. Une industrie qui, aux États-Unis, génère plus d’argent que les industries combinées du film, du jeu vidéo et du baseball. Situé à 877 km au sud-est, Mesdames et Messieurs voici… Las Vegas.

En effet, il est presque impensable que les machines à sous génèrent autant d’impact, de revenue, de rétention, et de dépendance. Et c’est pourtant le cas.

Si bien que l’une des maladies les plus communes à Las Vegas est l’infection de la vessie. Les joueurs sont littéralement obnubilés par la machine à sous, ils en oublient de manger, de dormir ou même d’aller uriner.