Intelligence artificielle: désastre ou opportunité?

Vous ne formez pas vos élèves à courir plus vite que les voitures. Alors, pourquoi voudriez-vous les entraîner à penser plus vite que les algorithmes d’intelligence artificielle?

Identifions quelles sont les compétences de demain. Quelles industries et disciplines seront en plein essor dans 5 à 10 ans? Et plus important encore, quelles sont les opportunités pour les grandes entreprises et les établissements d’enseignements supérieurs?

Ces établissements devront faire preuve de plus de souplesse que jamais pour répondre au besoin de reformation d’individus intéressés par les micro-qualifications – et ils seront très nombreux. Les grandes entreprises devront créer leurs propres institutions de type «collège» à l’interne, pour recycler leurs employés récemment licenciés. Les gouvernements devront allouer des budgets importants à ce nouveau besoin, devenu crucial.

Repartir à zéro après ses études

En discutant avec des administrateurs de l’un des conseils scolaires de Toronto, ils m’ont dit avec fierté qu’ils introduiraient des classes de codage à l’élémentaire. Ainsi, les élèves du primaire apprendraient à coder dans plusieurs langages informatiques. Malheureusement, à la fin de leurs études, l’intelligence artificielle aura pris le contrôle de ce secteur et sera en mesure de programmer beaucoup plus rapidement que n’importe quel humain.

Encore une fois, il ne nous viendrait jamais à l’esprit d’entraîner nos étudiants à courir plus vite que les voitures. Alors, pourquoi les préparons-nous à coder plus rapidement que les ordinateurs? Tant d’heures perdues et tant de dollars dépensés pour préparer la génération de demain aux emplois d’hier.

Les étudiants quittent ensuite le système éducatif et réalisent que leurs compétences deviennent obsolètes. Ils doivent repartir à zéro, étudier où va l’économie – les tendances démographiques et technologiques qui font naître les besoins du futur proche – et peut-être essayer de trouver une formation moins obsolète cette fois-ci.