Concours national de rédaction: êtes-vous grand parleur, petit faiseur?

100 bourses d'études de 1000 $ à 28 000 $

Concours national de rédaction
Retour du Concours national de rédaction pour les élèves du secondaire. Photo: iStock.com/Thanumporn Thongkongkaew
Publié 17/10/2025 par Julie Merceur

Élèves de 10ᵉ, 11ᵉ et 12ᵉ année, savez-vous que vous pouvez remporter une bourse d’études pouvant atteindre 28 000 $ grâce à la force de votre plume?

C’est ce que propose l’organisme Le Français pour l’avenir avec son Concours national de rédaction, organisé depuis près de vingt ans. 100 bourses d’études, de 1000 $ à 28 000 $, sont offertes, pour un total de 388 000 $ (c’était 413 000 $ l’an passé).

Parmi les 15 établissements partenaires de cette édition, cinq se trouvent en Ontario: l’Université d’Ottawa, le Campus Glendon de l’Université York, l’Université de Hearst, le Collège Boréal et le Collège La Cité.

Le but est de célébrer la langue française tout en encourageant les élèves à poursuivre leurs études postsecondaires en français. Aujourd’hui, selon Statistique Canada, moins de la moitié des élèves ayant suivi un programme secondaire en français poursuivent leurs études universitaires dans cette langue.

Le français pour l'avenir
Des élèves du secondaire participant à une activité du Français pour l’avenir. Photo: courtoisie

Faire, parler ou écouter?

Faut-il privilégier l’action plutôt que les mots? Ou vaut-il mieux écouter? Peut-être que la force du discours reste l’arme la plus puissante. Quelle qualité mérite le plus de reconnaissance: la bienveillance et la curiosité, l’éloquence ou la proactivité?

C’est le thème de cette année, Qu’est-ce qui est le plus important entre faire, parler et écouter?, qui doit être traité en 750 mots. Les participants ont jusqu’au 19 décembre pour soumettre leur essai.

Le concours comprend deux catégories: «Français langue maternelle» et «Français langue seconde».

Chaque rédaction reçoit l’évaluation d’un jury de quatre membres. Les élèves sont jugés sur leur capacité à répondre au thème, à organiser leurs idées, sur la qualité de leur style et de leur développement, ainsi que sur le respect de la langue.

Les résultats seront annoncés le 13 février 2026.

Emeline Leurent, Francais pour l'avenir
Emeline Leurent, directrice générale du mouvement Le Français pour l’avenir. Photo: courtoisie

Un exercice formateur

Même si tous les participants ne gagneront pas, ce concours représente une excellente occasion de perfectionner sa réflexion et son français, tout en se préparant aux examens finaux.

«Au-delà de l’aspect financier, le Concours national de rédaction offre une véritable expérience de croissance personnelle et linguistique. Il permet aux jeunes de se dépasser, de sortir de leur zone de confort et de partager publiquement leur maîtrise du français à travers un texte original et authentique», explique l’organisme.

Abigail Sloane, lauréate 2024-2025, se souvient de son émotion à l’annonce de sa sélection. «Mon travail avait du sens. Il avait un impact. J’ai ressenti un mélange de surprise, de fierté et de bonheur. Ce moment n’était pas seulement une reconnaissance: il prouvait que l’on peut dépasser ses doutes avec un peu de confiance en soi.»

Le Français pour l'avenir
Les jeunes ambassadeurs et ambassadrices du Français pour l’avenir lors de leur Forum à Edmonton l’an dernier. Photo: courtoisie

Promouvoir le français

Le concours de rédaction fait partie des sept programmes proposés par Le Français pour l’avenir, un organisme fondé en 1997 à Toronto par le philosophe John Ralston Saul et la journaliste Lisa Balfour Bowen.

L’organisme organise aussi des forums, des programmes de correspondance et des blogues.

Pour la directrice générale Émeline Leurent, directrice générale, «Le Français pour l’avenir a toujours eu pour mission de créer des ponts entre les jeunes, la francophonie et le bilinguisme. Il est crucial de rappeler aux jeunes qu’ils disposent de nombreuses opportunités d’apprentissage et de réussite en français. Être bilingue apporte une réelle valeur dans notre beau pays.»

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

