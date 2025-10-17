Concours national de rédaction: êtes-vous grand parleur, petit faiseur?

Élèves de 10ᵉ, 11ᵉ et 12ᵉ année, savez-vous que vous pouvez remporter une bourse d’études pouvant atteindre 28 000 $ grâce à la force de votre plume?

C’est ce que propose l’organisme Le Français pour l’avenir avec son Concours national de rédaction, organisé depuis près de vingt ans. 100 bourses d’études, de 1000 $ à 28 000 $, sont offertes, pour un total de 388 000 $ (c’était 413 000 $ l’an passé).

Parmi les 15 établissements partenaires de cette édition, cinq se trouvent en Ontario: l’Université d’Ottawa, le Campus Glendon de l’Université York, l’Université de Hearst, le Collège Boréal et le Collège La Cité.

Le but est de célébrer la langue française tout en encourageant les élèves à poursuivre leurs études postsecondaires en français. Aujourd’hui, selon Statistique Canada, moins de la moitié des élèves ayant suivi un programme secondaire en français poursuivent leurs études universitaires dans cette langue.

Faire, parler ou écouter?

Faut-il privilégier l’action plutôt que les mots? Ou vaut-il mieux écouter? Peut-être que la force du discours reste l’arme la plus puissante. Quelle qualité mérite le plus de reconnaissance: la bienveillance et la curiosité, l’éloquence ou la proactivité?