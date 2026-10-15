Concours national de rédaction: Comment transformer un échec en succès?

Le français pour l'avenir, rédaction
Des participants au Forum national des jeunes ambassadeurs du Français pour l'avenir, à l'Université de Moncton au mois d'août. Photos: courtoisie
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 15/10/2026 par l-express.ca

Un examen raté. Une occasion manquée. Un projet qui n’aboutit pas. Les échecs prennent différentes formes et font partie du quotidien. Pourtant, derrière chaque difficulté se cachent des apprentissages, de nouvelles perspectives ou des possibilités inattendues. C’est cette réflexion que le Concours national de rédaction du Français pour l’avenir propose aux jeunes cette année.

Ouvert aux élèves de 10e, 11e et 12e année de partout au Canada, cette 21e édition du Concours a pour thème: Comment transformer un échec en succès?

Les participants sont libres d’aborder le thème sous l’angle de leur choix. L’objectif est de les amener à développer leur pensée critique, à défendre leurs idées et à exprimer leur point de vue en français, qu’il s’agisse de leur langue maternelle ou de leur langue seconde.

Le Français pour l'avenir
Des jeunes de tout le pays participent aux activités du Français pour l’avenir.

Date limite: 18 décembre

Les jeunes francophones et francophiles ont jusqu’au 18 décembre pour soumettre un texte de 750 mots en français et courir la chance de recevoir l’une des 108 bourses d’études postsecondaires offertes par 16 établissements partenaires du concours, représentant un total de 436 000 $.

Ces bourses donnent accès à différents programmes d’études offerts partiellement ou entièrement en français, dans 16 collèges et universités du pays.

Publicité

Cette 21e édition marque l’arrivée d’un nouveau partenaire, l’Université de Toronto, qui se joint au Concours national de rédaction en offrant 8 bourses d’études, dont 4 dans la catégorie «Français langue maternelle» et 4 dans la catégorie «Français langue seconde, représentant une contribution totale de 48 000 $.

En participant, les élèves peuvent ainsi découvrir des établissements et des possibilités de formation qu’ils n’auraient pas nécessairement envisagés, tout en prenant conscience de la place que le français peut occuper dans leur avenir scolaire et professionnel.

Le français pour l'avenir
Les fondateurs Lisa Balfour Bowen et John Ralston Saul.

Études postsecondaires en français

Fondé à Toronto en 1997 par John Ralston Saul et Lisa Balfour Bowen, dans le sillage du référendum québécois de 1995, Le Français pour l’avenir veut promouvoir le bilinguisme chez les jeunes Canadiens-Anglais en multipliant leurs occasions d’apprendre, de pratiquer et de valoriser le français.

Pour Geneviève Gobeil, la directrice générale par intérim, «le Concours national de rédaction rappelle aux jeunes que leur voix et leurs idées ont de la valeur, peu importe leur niveau de maîtrise du français».

En lien avec le thème de cette année, elle dit espérer que cette édition «encouragera encore plus de jeunes à prendre confiance en leurs capacités et à envisager la poursuite de leurs études en français».

Publicité

Les jeunes souhaitant relever le défi peuvent consulter les règlements, découvrir les bourses disponibles et soumettre leur rédaction sur le site du Français pour l’avenir.

Le français pour l'avenir
Une activité lors d’un forum du Français pour l’avenir.

Forums et balados

Au cours de l’année, Le Français pour l’avenir organise aussi un Forum national des jeunes ambassadeurs, des forums locaux dans une quinzaine de villes du pays, des activités culturelles et des ateliers dans les écoles secondaires, ainsi qu’un programme de correspondance entre jeunes apprenants du français.

Il propose aussi aux jeunes de 12 à 18 ans de créer leur propre balado, qui pourrait les mener à vivre une expérience au Salon du livre de l’Outaouais.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur