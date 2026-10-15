Concours national de rédaction: Comment transformer un échec en succès?

Un examen raté. Une occasion manquée. Un projet qui n’aboutit pas. Les échecs prennent différentes formes et font partie du quotidien. Pourtant, derrière chaque difficulté se cachent des apprentissages, de nouvelles perspectives ou des possibilités inattendues. C’est cette réflexion que le Concours national de rédaction du Français pour l’avenir propose aux jeunes cette année.

Ouvert aux élèves de 10e, 11e et 12e année de partout au Canada, cette 21e édition du Concours a pour thème: Comment transformer un échec en succès?

Les participants sont libres d’aborder le thème sous l’angle de leur choix. L’objectif est de les amener à développer leur pensée critique, à défendre leurs idées et à exprimer leur point de vue en français, qu’il s’agisse de leur langue maternelle ou de leur langue seconde.

Date limite: 18 décembre

Les jeunes francophones et francophiles ont jusqu’au 18 décembre pour soumettre un texte de 750 mots en français et courir la chance de recevoir l’une des 108 bourses d’études postsecondaires offertes par 16 établissements partenaires du concours, représentant un total de 436 000 $.

Ces bourses donnent accès à différents programmes d’études offerts partiellement ou entièrement en français, dans 16 collèges et universités du pays.