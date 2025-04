Concours de BD: les jeunes dessinent leurs villes écologiques

«C’est important de leur donner la parole, de leur donner un peu de pouvoir en fait. Parce que ça va être surtout eux et elles qui vont vivre dans ce futur. Je trouve que, du coup, c’est légitime de leur demander comment ils l’imaginent et ce qu’ils veulent.»

Et elle ajoute que «des fois, on est surpris finalement de leur créativité et aussi des choses auxquelles ils sont prêts à renoncer […] pour sauver la planète.»

«Faire partie de la solution»

L’initiative s’inscrit aussi dans le programme d’éducation de certaines provinces, comme en Ontario. Flore Mapa est enseignante dans une école francophone et a inscrit deux années de suite ses élèves au concours. «Ça cadrait bien avec la science, les arts, le français.»

Les élèves ont beaucoup aimé l’expérience, raconte-t-elle. «Ça leur permet d’être imaginatifs et créatifs, mais aussi engagés et motivés. Ils comprennent qu’ils peuvent faire partie du changement et de la solution, que leur voix est importante. Puis là, ils voient les choses de façon différente.»

Aussi, le fait de savoir que leur œuvre sera diffusée est d’autant plus motivant, souligne Flore Mapa. Le but n’est pas de gagner, mais d’informer. «On voit les différentes étapes de la publication, comment informer la population et toucher les cœurs.»