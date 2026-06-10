Conclusion de la duologie Un Canadien à Paris

Jean-Pierre Charland, Un Canadien à Paris
Jean-Pierre Charland, Un Canadien à Paris, tome 2, La débâcle, roman, Montréal, Éditions Hurtubise, 2026, 568 pages, 32,95 $.
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Publié 10/06/2026 par Paul-François Sylvestre

Après avoir présenté le regard de deux étudiants québécois sur la France au milieu des années 1930, dans le premier tome d’Un Canadien à Paris, Jean-Pierre Charland offre un nouveau tome intitulé La débâcle. Il nous plonge maintenant dans les débuts de la Seconde Guerre mondiale.

L’action se déroule entre le 27 décembre 1937 (615 jours avant la guerre) et le 25 juin 1940 (297e jour de la guerre). Nous renouons contact avec Théo et sa sœur Ophélie. Le premier est devenu troisième secrétaire à la légation canadienne à Paris. La seconde a donné son cœur à un jeune professeur de lycée.

Le Canada est un dominion

Comme le Canada est un dominion, la couronne britannique ne lui accorde pas le droit d’établir des relations diplomatiques formelles avec des États étrangers. La légation canadienne à Paris a un ministre plénipotentiaire qui se rapporte au Haut-Commissaire du Canada à Londres. Elle suit «l’ambassade de la mère patrie comme les cannetons derrière la canne».

Ophélie apprend qu’elle peut se marier à la mairie, ce qui lui fait dire que «le monde entier ne vit pas sous les soutanes des curés». En vivant en France, elle se tient ainsi à distance des bondieuseries.

La diplomatie des terrasses

Théo se retrouve constamment dans des lieux de bouffe pour discuter de questions politiques avec des agents diplomatiques. On le voit tantôt assis à la terrasse d’un café des Champs-Élysées ou du boulevard Saint-Germain, tantôt dans un restaurant avenue de La Bourdonnais ou avenue Montaigne. Les échanges et partages de renseignements se font autour d’une bière et d’un plat succulent.

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La légation canadienne reçoit Le Devoir et La Presse avec une semaine de retard. L’auteur signale que tout ce que le Canada français compte de soutanes est abonné au Devoir. «Ajoutez-y les grenouilles de bénitier, et vous avez tout le lectorat. Pour avoir un portrait plus réaliste de la réalité canadienne-française, il faut lire La Presse

Identifier les Juifs

Avant la guerre et par la suite, Hitler persécute les populations juives. On apprend que, en Allemagne, les femmes juives doivent ajouter le prénom Sara sur leurs papiers d’identité, et les hommes, Israël, pour qu’il soit plus facile de les identifier au moment de rogner leurs droits.

En août 1939, en se promenant près du musée de Cluny, Ophélie remarque des hommes plaçant des caisses de bois dans un camion, certaines laissant entrevoir des brins de paille, l’indice d’un contenu fragile. «Que l’on s’occupe ainsi de mettre à l’abri les objets d’art témoignait de l’imminence de la menace.»

Quand Théo discute avec son supérieur du mérite de Winston Churchill, il reçoit la réponse suivante: «je ne vois personne qui a fait une meilleure analyse de la personnalité et des ambitions de Hitler».

Bons romans historiques

Si vous êtes amateurs de romans historiques, vous serez bien servi avec ce tome 2 d’Un Canadien à Paris. Il explore avec brio la question des privilèges et certaines réalités méconnues des Canadiens en Europe durant la Seconde Guerre mondiale.

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Né en 1954, Jean-Pierre Charland est un historien, un universitaire et un auteur québécois qui a publié des ouvrages savants, des manuels d’histoire et des romans historiques dont l’action se déroule le plus souvent dans le Québec des XIXe et XXe siècles.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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