Comment trouver le quartier parfait

Emmanuelle Meyer

9 novembre 2018 à 11h00 9 novembre 2018 à 11h00

L’endroit où vous achetez une maison est presque aussi important que la maison elle-même. Voici quelques suggestions pour vous aider à trouver le bon quartier avant de commencer à chercher la maison de vos rêves.

De nombreux facteurs entrent en jeu dans l’achat de la maison idéale. Bien que le choix du bien immobilier soit très important, un quartier joue un rôle crucial dans la création de souvenirs durables. Trouvez celui qui convient à votre style de vie.

Voici quelques conseils pour vous aider :

Faire une liste

Commencez par rédiger une liste des choses qui sont les plus importantes pour vous et votre famille. Pensez à ne rien laisser au hasard: tenez compte de l’emplacement, de la proximité du travail, des écoles, des commodités et des attractions locales.

Visiter à des moments différents

Le quartier dans lequel vous pensez vous installer pourrait être complètement différent le soir et le week-end. Visitez à différents moments pour découvrir ce a quoi le quartier ressemble vraiment.

Une fois que vous savez où vous voulez vivre, assurez-vous de pouvoir vous le permettre.

Ce quartier est-il abordable pour moi?

Est-ce que je préfère une maison individuelle dans un endroit plus éloigné du centre, ou une maison plus proche du travail, mais avec moins d’espace comme condo par exemple?

Recherchez les écoles

Les bonnes écoles sont une priorité si vous avez des enfants. Après avoir effectué vos recherches en ligne, programmez une visite des écoles que vous envisagez.

Certaines écoles vous mettront en contact avec d’autres parents qui pourront répondre à vos questions supplémentaires.

Considérez votre trajet

Peu importe combien vous aimez votre nouvelle maison si vous ne pouvez pas vous rendre où vous devez aller sans vous arracher les cheveux.

Obtenez les statistiques sur la criminalité

Personne ne veut vivre dans une région où la criminalité est un problème.

Appelez les pros

Enfin, appelez les pros. Souvent, le meilleur moyen de trouver le quartier idéal est de contacter un professionnel.de l’immobilier.

