Comment répondre à ceux qui ne croient pas qu’on a marché sur la Lune?

La mission Artemis 2 semble, sur les réseaux sociaux, avoir donné un regain d’énergie à ceux qui ne croient pas que 12 astronautes américains ont marché sur la Lune entre 1969 et 1972. Mais leurs arguments restent les mêmes depuis des décennies.

Il convient de ne pas confondre une personne fermement convaincue que les Américains n’ont jamais marché sur la Lune, et une personne qui doute.

Comme le rappelait en 2018 le journaliste Paolo Attivissimo, auteur du livre Moon Hoax — Debunked: «Une personne qui doute est toujours ouverte à un argument raisonné et à des preuves clairement présentées. Plusieurs personnes ont des doutes sur les alunissages, simplement parce qu’elles ne sont pas familières avec le sujet et ont entendu les théories.»

Passons donc en revue les 10 arguments négationnistes les plus fréquents, au bénéfice de ceux qui voudraient tenter un dialogue.

1) «Si on était vraiment allé sur la Lune il y a 50 ans, on n’aurait pas arrêté»

C’est une question de gros sous. Lorsque le président John F. Kennedy avait lancé, en mai 1961, son célèbre appel à ce que des Américains débarquent sur la Lune avant la fin de la décennie, le budget de la NASA avait doublé d’un seul coup.