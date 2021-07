Comme tout le monde : nouveau magazine télé en Ontario

«Je vous propose pour notre première saison une série de conversations intimistes et chaleureuses, qui nous font réaliser qu’au final, on se ressemble beaucoup plus qu’on ne pourrait l’imaginer.»

Comme tout le monde: un invité par épisode

Parmi les invités et thèmes déjà confirmés à Comme tout le monde, mentionnons que :

la politologue Stéphanie Chouinard parlera de la notion de succès ;

la médecin Chantal Vallée reviendra sur le temps de la covid ;

la ministre Caroline Mulroney se confiera sur la parentalité ;