Combien de gens croyaient vraiment à la fin du monde en septembre?

La fin du monde n’a donc pas eu lieu le mois dernier, contrairement à une croyance qui a beaucoup fait parler d’elle. Les personnes «choisies» ne sont pas montées au ciel. Peut-on vraiment parler ici d’une croyance virale, ou l’idée n’avait-elle pas été popularisée par des gens qui voulaient s’en moquer?

Un épisode appelé «enlèvement» ou en anglais, rapture, aurait dû avoir lieu le 23 ou le 24 septembre dernier. Les croyants, autant les vivants que les ressuscités, auraient dû monter au ciel en compagnie de Jésus.

L’annonce de cette date avait été faite dans une vidéo mise en ligne en juin par le Sud-Africain Joshua Mhlakela, vidéo qui est devenue virale en septembre.

Ce qui est vrai

La vidéo a dépassé les 600 000 vues. Google Trends montre une hausse soudaine de l’intérêt pour le mot-clef «rapture» dans la semaine du 14 septembre. Et surtout, le sujet a inspiré la création de dizaines de milliers de vidéos et de mèmes sur TikTok utilisant les mots-clefs #RaptureTok et #RaptureNow.

Ces chiffres ne permettent toutefois pas d’affirmer que tous ces gens y ont cru. Plusieurs de ces vidéos se moquent ouvertement de la croyance, rapportait un article du magazine Fast Company, le 22 septembre.