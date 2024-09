Deux astronautes sont coincés sur la station spatiale, mais la NASA ne veut pas dire qu’ils sont coincés dans l’espace.

Il s’agit des deux astronautes de la capsule Starliner, de la compagnie Boeing: le commandant Barry Wilmore et la pilote Suni Williams. Arrivés le 6 juin sur la station spatiale pour un séjour qui ne devait durer qu’une semaine, ils y sont toujours, deux mois plus tard, en raison de problèmes techniques pour l’instant non résolus.

Et aux dernières nouvelles, ils pourraient devoir y rester pour 6 autres mois. Ces deux «vétérans» de la NASA en sont respectivement à leurs 2e et 3e voyages là-haut.

Deux astronautes heureux

Peut-on utiliser le mot «coincé» ou «bloqué» (en anglais, stranded)? Comme l’écrit le journaliste scientifique du New York Times, perplexe quant à la réticence de la NASA à utiliser ce mot. «Si vous allez quelque part pour ce que vous vous attendiez à être un voyage de 8 jours et que vous n’êtes pas capable d’en repartir pendant 8 mois, la plupart des gens considèreraient cela comme “coincé”.»

D’un autre côté, pour les deux astronautes, il y aurait eu de pires endroits où être «coincé».