Cochrane : un journal, des spectacles, puis… une radio?

Monique Génier caresse un autre rêve, qu’elle ose nommer: lancer une radio communautaire.

«Parce qu’à Cochrane, on n’a pas de radio francophone», dit-elle. «Je ne sais pas si on est dans un trou ou quoi. La radio de Kap se rend à Smooth Rock [Falls] et la radio de Timmins, il faut aller par Internet. On n’a pas Le Loup. Dans mon auto, je suis capable d’avoir Radio-Canada. Il y a des nouvelles de Sudbury aussi, là, mais…»

Pourtant, conclut-elle, «on existe! On existe et on n’est pas morts: on développe encore des projets.»