Clôture du projet Investir dans mon avenir: un tremplin vers l’autonomie des femmes

Le projet Investir dans mon avenir a non seulement contribué à briser l’isolement social et économique de nombreuses femmes, mais a également semé les graines d’un leadership féminin francophone fort et durable dans la région.

Avec le soutien de la communauté, de partenaires engagés et d’un financement adapté, les organisateurs espèrent voir ce projet évoluer et s’étendre pour impacter encore plus de vies.