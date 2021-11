Cinq questions à Kareen Rispal, ambassadrice de France au Canada

«Je crois que la France et le Canada sont des partenaires suffisamment solides pour, de temps en temps, dire ce qu’ils ont a dire sur tel ou tel sujet de société. C’est justement par l’échange et le partage que nos liens se développent et que nous sommes des partenaires entre lesquels il est possible d’avoir un dialogue de la vérité, et d’exprimer nos idées», affirme-t-elle.

Comment la diplomatie française gère-t-elle l’équilibre de ses relations entre le Québec et le gouvernement fédéral?

Si cet épisode de la tribune commune rappelle quelque chose, c’est que la France entretient une relation très particulière avec le Québec… Et qu’il lui est difficile de ne pas froisser le fédéral lorsqu’elle s’adresse au provincial. D’où cette impression de devoir par moments jongler entre Québec et Ottawa.

Là encore, l’ambassadrice se veut rassurante. «Je ne pense pas du tout que la France joue l’un contre l’autre, ou que le Québec et Ottawa essayent d’instrumentaliser la France», explique-t-elle.

«Je ne vois pas d’antinomisme. C’est vrai que nous avons une relation directe et privilégiée avec le Québec en raison de l’histoire. Mais moi, je vois le Canada comme un tout. Je pense que les relations que nous avons avec le Québec sont différentes de celles que nous avons avec l’Ontario, avec la Colombie-Britannique, avec les provinces atlantiques.»

Rappelant encore une fois la solidité des liens qui unissent Paris et Ottawa, Kareen Rispal insiste sur l’importance de maintenir ces relations au beau fixe. «Il y a beaucoup de crises dans le monde, donc nous avons besoin de cette grande solidarité entre nos deux pays», conclut-elle.