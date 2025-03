Cinq ans après la covid, le bingo radio n’a pas donné son dernier numéro

En janvier, Nord-Ouest FM a vendu environ 300 cartes, apportant des revenus autonomes essentiels, estime l’adjointe administrative de la radio, Marianne L. Houle. Les subventions n’étant jamais garanties, «la radio bingo, c’est notre propre argent», souligne-t-elle.

À Hearst, grâce à la diffusion en ligne et l’accès à Internet haute vitesse, CINN FM vend maintenant des cartes de bingo à Hornepayne et à Greenstone, des communautés situées à 125 et à 250 km du studio. Avec peu de promotion, les ventes ont déjà augmenté de 10%.

Le défi Meta

Néanmoins, la communauté, même fidèle, est plus difficile à engager depuis août 2023, rappelle Simon Forgues. L’entreprise américaine Meta, en bloquant l’accès aux contenus des médias canadiens sur Facebook et Instagram, a sabré le plus grand canal de promotion des radios.

Celles-ci ont dû repenser leurs stratégies de communication et faire preuve de créativité pour rejoindre les gens, leur page Facebook comptant souvent des milliers d’abonnés et d’abonnées «gagnés tranquillement au fil des années», témoigne le conseiller. «Ç’a frappé fort pour plusieurs radios», se souvient-il.

Certaines radios ont créé une nouvelle page, identifiée autrement et qui n’est pas bloquée, utilisent des pages communautaires, les pages des membres de leur personnel ou de leurs bénévoles.. Mais «c’est sûr que ça demande beaucoup d’effort de se reconstruire un noyau de fidèles abonnés avec une nouvelle page Facebook».