Choristes passionnés recherchés

Les Voix du Coeur, Tout et son contraire, juin 2025
Une scène du spectacle Tout et son contraire, des Voix du Coeur, au théâtre Isabel Bader en juin 2025. Photos: archives l-express.ca
Publié 06/08/2025 par l-express.ca

L’ensemble vocal torontois Les voix du cœur lancera sa nouvelle saison en septembre sous le thème Rythmes en folie et recherche des chanteurs enthousiastes de tous niveaux.

Après une saison couronnée de succès, la chorale se dit impatiente de commencer à travailler sur un répertoire diversifié, toujours sous la direction de Manon Côté. «Les membres sont prêts à accueillir des choristes passionnés et désireux de partager leur amour du chant.»

Nouveaux talents

«Nous sommes ravis d’ouvrir nos portes à de nouveaux talents», déclare le président du conseil d’administration, Gilles Durot.

Les Voix du Coeur, Tout et son contraire, juin 2025
Manon Côté est la directrice artistique des Voix du coeur depuis 30 ans.

«Chanter dans une chorale est une expérience incroyable. C’est l’occasion de créer de la musique ensemble et de faire partie d’une communauté soudée. Que vous soyez un chanteur expérimenté ou débutant, nous vous encourageons à venir nous rencontrer.»

Le recrutement est ouvert à toutes les voix. Des auditions se tiendront les mercredis entre la mi-septembre et la fin octobre, à l’école secondaire Toronto Ouest (quartier College et Lansdowne). C’est aussi à cet endroit qu’auront lieu les répétitions, tous les mercredis soirs et un samedi par mois.

Grand spectacle annuel

Fondé en 1994, l’ensemble vocal Les voix du cœur est composé d’une quarantaine de choristes amateurs. C’est le seul ensemble de ce genre dans la région de Toronto. Il se consacre principalement à la chanson populaire francophone du Canada et d’Europe.

Les Voix du coeur, Lula Lounge 2025
Les Voix du coeur ont présenté un «cabaret rétro» au Lula Lounge au début de 2025.

Ses spectacles – culminant par un événement annuel d’envergure au début de juin – allient chant, théâtre et danse. «Mais au-delà de la performance, c’est l’amitié et le plaisir de chanter ensemble qui font notre force et notre succès au sein de la francophonie torontoise.»

Les intéressés sont priés de contacter la chorale dès maintenant à [email protected].

