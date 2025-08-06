Choristes passionnés recherchés

L’ensemble vocal torontois Les voix du cœur lancera sa nouvelle saison en septembre sous le thème Rythmes en folie et recherche des chanteurs enthousiastes de tous niveaux.

Après une saison couronnée de succès, la chorale se dit impatiente de commencer à travailler sur un répertoire diversifié, toujours sous la direction de Manon Côté. «Les membres sont prêts à accueillir des choristes passionnés et désireux de partager leur amour du chant.»

Nouveaux talents

«Nous sommes ravis d’ouvrir nos portes à de nouveaux talents», déclare le président du conseil d’administration, Gilles Durot.

«Chanter dans une chorale est une expérience incroyable. C’est l’occasion de créer de la musique ensemble et de faire partie d’une communauté soudée. Que vous soyez un chanteur expérimenté ou débutant, nous vous encourageons à venir nous rencontrer.»

Le recrutement est ouvert à toutes les voix. Des auditions se tiendront les mercredis entre la mi-septembre et la fin octobre, à l’école secondaire Toronto Ouest (quartier College et Lansdowne). C’est aussi à cet endroit qu’auront lieu les répétitions, tous les mercredis soirs et un samedi par mois.