Chez les animaux aussi, les grands-parents sont utiles

animaux, éléphants
L'expérience de l’éléphant âgé peut servir à son groupe. Photo: iStock.com/Frances Valdes
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 03/05/2026 par Agence Science-Presse

Un grand-parent dont le bagage de connaissances peut être utile à son groupe, ça n’existe pas seulement chez les humains. Beaucoup d’études ont révélé chez diverses espèces animales l’existence de tels individus, capables de contribuer à la survie même de leur groupe.

En 2024, l’écologiste australien Keller Kopf avait inventé à leur sujet le terme «conservation de la longévité».

C’était une façon de souligner le fait qu’en matière de conservation de la nature, se concentrer uniquement sur le nombre d’individus à protéger serait trop limitatif. Il faudrait travailler à préserver la «pyramide des âges», parce que l’expérience acquise par les plus vieux est sans égal.

Éléphants et baleines

Cela va de l’éléphant âgé qui conduit son groupe à un ancien point d’eau lorsque tous les autres sont asséchés, jusqu’à l’animal qui s’est bâti avec le temps un solide système immunitaire, en passant par les vieilles baleines et leur expérience des routes migratoires, ou les grands-parents de plusieurs espèces qui contribuent à protéger les petits.

Publicité

C’est en plus du fait que les plus vieux et les plus gros des grands mammifères, comme les bisons et les hippopotames, laissent derrière eux davantage de crottes, qui fertilisent le sol ou transportent les graines sur de plus grandes distances.

Plus âgés plus à risque

Malheureusement, les plus vieux sont davantage à risque d’être victimes des chasseurs humains, qui ont tendance à sélectionner ceux qui, parmi ces animaux, ont dépassé l’âge de la reproduction.

«Ces dernières années, il y a eu un corpus croissant de preuves quant aux connaissances, habiletés et leadership, qu’ont les individus plus âgés dans leurs sociétés», résume dans le magazine Yale Environment 360 l’écologiste du comportement Jennifer Smith, de l’Université du Wisconsin.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur