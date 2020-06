Des pies qui pleurent les morts et des éléphants qui les couvrent

La sécurité des jeunes

Des chercheurs ont montré que le deuil apparaissait plus souvent chez des espèces à stratégie «K», à savoir des espèces animales présentant une espérance de vie relativement longue et une reproduction rare et tardive, plutôt que chez des espèces à stratégie «R» misant quant à elles sur la production d’un grand nombre de jeunes le plus tôt possible, mais présentant une mortalité élevée.

Éléphants contre souris, baleines contre lapins… Chez les espèces à stratégie «K», le lien maternel représente l’un des liens les plus forts dans le monde naturel. Le deuil aiderait alors à créer un lien entre les membres du groupe et, par défaut, à renforcer la nécessité d’assurer la sécurité des jeunes.

Il n’est pas facile de démêler la complexité des questions relatives au deuil des animaux. Le deuil restant une émotion personnelle, il revêt ainsi toujours une part de mystère.