Chanson francophone : «À Toronto, tout est possible» pour Mélyssa Rose

Elle ne connaît pas encore la date de sortie de son album, mais souhaite prendre son temps. Les chansons qui le composeront, elle les a déjà écrites. L’une d’elle, Les Madeleines, une composition piano voix, sortira en décembre.

Mélyssa tire ses inspirations de partout: «Je suis chanteuse de jazz à l’origine, je m’inspire donc du jazz des années 1950 pour composer, ainsi que de la chanson française. J’adore l’accordéon à la Yann Tiersen, ainsi que le violon et le violoncelle», explique la chanteuse.

«C’était inné de chanter du jazz»

Le jazz, elle en écoute depuis toujours, et le chante naturellement. «Ce style musical me plaît plus que tout: les voix me touchent, les tonalités, j’aime les instruments, je ne saurais pas expliquer pourquoi.»

Album du monde

Sur l’album, on retrouve des titres en français, en anglais, en russe et en espagnol. «L’idée du russe m’est venue après avoir entendu, à New York, une très belle chanson intitulée Ochier Charnie. L’espagnol, c’est parce qu’à New York, je jouais avec un guitariste chilien. C’est pourquoi j’ai appris quelques chansons en espagnol», explique Mélyssa.