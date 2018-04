Humboldt, attaque chimique et riposte, Algérie en deuil, France en grève…

L'Express

Pendant toute la semaine, le Canada a pleuré la tradégie de Humboldt. D’autres événements ont bien sûr marqué l’actualité nationale en internationale. L’équipe de L’Express vous en résume quelques-uns.

CANADA: «Le pire cauchemar» est arrivé à Humboldt

Le nombre de victimes a encore augmenté pour le tragique accident d’autocar de l’équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt. Ce sont maintenant 16 morts et 13 blessés qui sont à déplorer parmi les passagers. La collision entre un semi-remorque et l’autobus transportant l’équipe s’est produite vendredi 6 avril à l’intersection de la route 35 et de la route 335, près de la municipalité de Tisdale, en Saskatchewan.

SYRIE: La Ghouta orientale n’est plus rebelle

Après 5 années de siège et près 1600 morts, l’armée syrienne a repris le contrôle de la Ghouta orientale, une province qui était réputée contrôlée par les «djihadistes».

L’acte qui a scellé le sort de la dernière poche rebelle en Syrie serait une attaque chimique présumée sur Douma le 7 avril, forçant les derniers rebelles a quitté la ville. Cette attaque est démentie par le gouvernement syrien et leur allié russe, qui accusent les rebelles eux-mêmes de l’avoir perpétrée, pour attirer les foudres des Américains et de leurs alliés sur le régime de Bachar el-Assad.

Et comme prévue, cette riposte est venue samedi sous la forme de frappes aériennes américaines, française et britanniques contre des cibles associées aux capacités chimiques des forces syriennes. Moscou a promis que cette action aurait des «conséquences» mais en a minimisé la portée.

ALGÉRIE: Pire drame aérien

Un avion militaire algérien s’est écrasé ce mercredi 11 avril peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik, en Algérie. Le bilan est de 257 morts, comptant majoritairement des militaires et leurs familles. Le pays n’avait jamais connu pire accident et c’est la 4e catastrophe aérienne la plus meurtrière que le monde a connu.

Le président Abdelaziz Bouteflika a décrété trois jours de deuil national à compter de mercredi. Aucune hypothèse n’est pour le moment écarté et une commission d’enquête est mise en place pour élucider les circonstances du crash. Depuis, L’Institut national de criminalistique et criminologie (INCC) de la gendarmerie nationale algérienne s’occupe d’identifier les corps des victimes.

FRANCE: La grève perlée continue à la SNCF

Le président Emmanuel Macron ne cédera pas. Il ira jusqu’au bout de sa réforme de la SNCF, la compagnie ferroviaire française, a-t-il déclaré le 12 avril au 20h de TF1. Dans une optique d’ouverture à la concurrence, le chef de l’État a décidé de réformer le statut des cheminots en supprimant notamment le privilège d’emploi à vie pour les nouveaux arrivants.

Une décision que l’Assemblée a confirmée ce mercredi, malgré l’opposition d’une partie de la gauche, en promettant une évolution vers le privé en douceur. Les syndicats de la SNCF ont décidé de continuer leur mouvement de grève perlée (deux jours sur cinq) qui a débuté le 3 avril et qui prévoit de s’étendre jusqu’au 28 juin.

ÉTATS-UNIS: Mark Zuckerberg fait son mea culpa

Le président du réseau social Facebook a comparu devant un comité du Sénat américain pour s’expliquer sur le scandale Cambridge Analytica. Le site a vendu des données personnelles de centaines de milliers de ses utilisateurs qui ont servi dans la campagne présidentielle américaine.

Pendant cinq heures, Mark Zuckerberg a pu répondre aux questions des élus et en a profité pour présenter ses excuses et introduire un «large changement philosophique» du réseau social. Le patron de Facebook a aussi envisagé une version payante du site, sans publicité, pour renforcer le respect de la vie privée.

BRÉSIL: Lula incarcéré

Condamné pour corruption, l’ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s’est finalement rendu à la police samedi 7 avril. Alors qu’il était le favori de la présidentielle d’octobre, il est maintenant censé passer 12 ans derrière les barreaux. L’icône de la gauche brésilienne laisse le Parti des Travailleurs à la dérive qui doit maintenant improviser pour trouver un nouveau leader en quelques mois.

Alors que son alliée l’ex-présidente destituée Dilma Rousseff appelle à la «solidarité internationale», les 60 députés du PT vont ajouter «Lula» à leur nom pour voter à l’Assemblée en guise de protestation.

HONGRIE: Le populiste Orban réélu

Dimanche 8 avril, les Hongrois ont permis à Viktor Orban de briguer un 3e mandat de Premier ministre en le soutenant massivement aux élections législatives. Le champion des droites populistes européennes s’est félicité du raz-de-marée de la participation (70%), du jamais vu depuis 20 ans en Hongrie. Face à cette victoire, plusieurs chefs des principaux partis d’opposition ont démissionné.

Cette élection pourrait bien renforcer le Visegrad (groupe informel composé de la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque et la Slovaquie) et donner plus de force à cette Europe centrale dissidente face à la politique migratoire permissive de l’axe Macron-Merkel.