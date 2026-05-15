Carney veut doubler la production d’électricité d’ici 2050

Cette semaine en politique fédérale

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Un barrage hydroélectrique en Alberta. Photo: iStock.com/James_Gabbert
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Publié 15/05/2026 par Inès Lombardo

Le premier ministre Mark Carney a annoncé, le 14 mai, une nouvelle stratégie nationale pour doubler l’offre d’électricité au Canada. Selon le gouvernement, celle-ci permettrait à sept ménages canadiens sur dix de payer moins cher leur énergie d’ici 2050. Le but est de passer à une électricité plus «propre» et produite au Canada.

La stratégie inclut des crédits d’impôt à l’investissement, des prêts de la Banque de l’infrastructure du Canada et un financement par le Fonds de co-investissement du Canada.

Le gouvernement canadien prévoit de consulter les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les services publics et les syndicats.

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Des lignes de transmission d’électricité. Photo: iStock.com/Tonylaniro

Manque d’infos : La question des émissions de gaz à effet de serre des grands projets d’envergure nationale annoncés par le premier ministre, tels qu’un pipeline en Alberta – dans un contexte où il planifie une réduction «jusqu’à cinq fois par rapport au total actuel des émissions liées à l’électricité» – est restée en suspens jeudi.

Dale Beugin, vice-président exécutif de l’Institut climatique du Canada, confirme par communiqué que les liens avec le protocole d’entente Canada-Alberta «ne sont pas clairs».

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«La façon dont le Règlement fédéral sur l’électricité propre s’appliquera en Alberta aura des répercussions sur la politique à l’échelle du pays.»

Il critique également le fait qu’il y a «peu de précisions» sur le rôle précis du gaz naturel dans l’électrification doublée prévue par Ottawa.

Enfin, des changements au Règlement sur l’électricité propre ouvriraient la possibilité d’une production «de base à longue durée de vie et à fortes émissions, ce qui compromettrait les objectifs climatiques du Canada».

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Le remplacement des carburants par l’électricité réduirait les coûts pour les Canadiens. Source: gouvernement du Canada

Une juge annule la pétition sur l’indépendance de l’Alberta

Le 13 mai, une juge de l’Alberta a annulé la pétition indépendantiste de Stay Free Alberta, jugeant qu’elle avait été autorisée illégalement parce que le gouvernement provincial n’avait pas respecté son obligation constitutionnelle de consulter plusieurs Premières Nations concernées, dont la Première nation Athabasca Chipewyan, la Tribu des Blood, la nation Piikani et la nation Siksika.

Selon la Cour, un référendum sur la souveraineté de l’Alberta pourrait entraîner des conséquences néfastes sur les droits issus de traités et le statut des peuples autochtones, ce qui obligeait la province à mener des consultations avant même d’autoriser la pétition.

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Le gouvernement de Danielle Smith et le groupe Stay Free Alberta prévoient de porter la cause en appel.

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Mitch Sylvestre, le chef du mouvement séparatiste albertain. Photo: Stay Free Alberta

Réaction de Carney : interrogé à ce sujet le 14 mai, Mark Carney a évité le sujet, se contentant de déclarer que «le peuple de l’Alberta peut suivre le référendum si on suit les règles».

Mark Carney était avec la première ministre Danielle Smith ce vendredi 15 mai, à Calgary, pour annoncer plus de détails sur le protocole d’entente entre le Canada et l’Alberta concernant le pipeline vers la côte Ouest.

Le Canada aide au retour de 2000 enfants ukrainiens enlevés en Russie

Ottawa affirme avoir contribué, avec des alliés et des pays comme le Qatar, à réunir près de 2000 enfants avec leurs familles, dans le cadre d’une coalition internationale cofondée avec l’Ukraine.

Anita Anand, ministre des Affaires étrangères
Anita Anand, ministre des Affaires étrangères. Photo: Camille Langlade, Francopresse

La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, défend une approche de «diplomatie de réseau», misant sur des partenariats variés pour obtenir des résultats humanitaires concrets, malgré les difficultés liées au conflit et à l’identification des enfants déplacés.

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La coalition se réunit cette semaine à Bruxelles, en Belgique, pour discuter du financement des efforts de repérage, du soutien aux familles et de la collecte de preuves liées à des crimes de guerre commis par la Russie.

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