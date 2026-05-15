Carney veut doubler la production d’électricité d’ici 2050

Le premier ministre Mark Carney a annoncé, le 14 mai, une nouvelle stratégie nationale pour doubler l’offre d’électricité au Canada. Selon le gouvernement, celle-ci permettrait à sept ménages canadiens sur dix de payer moins cher leur énergie d’ici 2050. Le but est de passer à une électricité plus «propre» et produite au Canada.

La stratégie inclut des crédits d’impôt à l’investissement, des prêts de la Banque de l’infrastructure du Canada et un financement par le Fonds de co-investissement du Canada.

Le gouvernement canadien prévoit de consulter les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les services publics et les syndicats.

Manque d’infos : La question des émissions de gaz à effet de serre des grands projets d’envergure nationale annoncés par le premier ministre, tels qu’un pipeline en Alberta – dans un contexte où il planifie une réduction «jusqu’à cinq fois par rapport au total actuel des émissions liées à l’électricité» – est restée en suspens jeudi.

Dale Beugin, vice-président exécutif de l’Institut climatique du Canada, confirme par communiqué que les liens avec le protocole d’entente Canada-Alberta «ne sont pas clairs».