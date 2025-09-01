Installer les centres de données sous l’eau ?

La multiplication des centres de données rendue nécessaire par la croissance rapide des données emmagasinées dans le nuage — et par l’explosion appréhendée de l’intelligence artificielle — vient avec un enjeu environnemental: il faut beaucoup d’électricité et beaucoup d’eau froide pour garder ces masses de serveurs informatiques à une température acceptable.

Pourrait-on les installer sous l’eau?

C’est l’expérience que tente la Chine. En juin dernier, on a commencé la construction d’une installation sous-marine, à 10 km au large de la métropole Shanghai. Le projet, alimenté par des éoliennes basées sur la terre ferme, est censé être opérationnel en septembre.

Combattre la chaleur

Ce n’est pas seulement un enjeu environnemental. Environ 40% de l’électricité consommée par un centre de données sert uniquement à refroidir l’installation — ou plus exactement, à combattre la chaleur créée par ces serveurs qui travaillent 24 heures sur 24.

Et d’ici cinq ans, les centres de données auront doublé leur consommation d’électricité, selon une estimation de l’Agence internationale de l’énergie parue en avril dernier.

C’est donc aussi un enjeu économique pour les compagnies qui sont derrière ces installations — et plusieurs gouvernements sont en compétition pour offrir à ces compagnies de l’électricité à un plus faible coût.