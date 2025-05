Réacteur nucléaire russe pour base lunaire chinoise

Le projet d’une base lunaire chinoise, théoriquement dans une dizaine d’années, prend forme: la Russie vient de signer une entente par laquelle elle s’engage à construire le réacteur nucléaire qui alimentera les installations en électricité.

Connu sous le nom International Lunar Research Station (ILRS), le projet implique pour l’instant 17 pays — dont l’Égypte, le Pakistan, l’Afrique du Sud et la Thaïlande, mais pas les États-Unis ni l’Union européenne.

La Chine évoque cette construction d’une base lunaire habitée à proximité du pôle Sud depuis plus d’une décennie. C’est depuis 2021 que la Chine et la Russie partagent un programme préparatoire conjoint: envoi de sondes lunaires dans la région pour évaluer les ressources et surtout, la quantité de glace qui pourrait être extraite du sous-sol.

Plusieurs des pays qui participent à l’ILRS contribueront à la sonde Chang’e-8, qui doit se poser près du pôle Sud en 2028.

Peu de détails

Quant à l’idée d’un réacteur nucléaire construit par la Russie, elle avait été évoquée en 2024 par le directeur de l’agence spatiale russe. Le nouveau mémo, signé le 8 mai à Moscou lors de la rencontre entre les présidents chinois et russe, contient peu de détails sur les technologies ou les coûts, sinon un engagement à ce que le tout soit fonctionnel en 2036.